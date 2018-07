Si intrufola in casa e minaccia di morte l'ex convivente, nei guai un 28enne

Riesce ad entrare nell’abitazione dell’ex convivente e armato di due coltellacci minaccia di morte la donna e la zia. E’ accaduto in via Imera, nel centro di Agrigento. I carabinieri della stazione e quelli del nucleo operativo e radiomobile, nonostante subito dopo i fatti l’uomo fosse riuscito repentinamente ad allontanarsi, lo hanno rintracciato e arrestato. Ha 28 anni il tunisino disoccupato, Ammahr Ahimen, che è finito nei guai: su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, è stato portato alla casa circondariale di contrada Petrusa. L’uomo dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di violazione di domicilio, rapina, atti persecutori e minacce.

Nei giorni scorsi, l’immigrato sarebbe riuscito ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione della sua ormai ex compagni di vita: una badante. Avrebbe strattonato la donna e la zia e le avrebbe minacciate di morte tenendo in mano – secondo l’accusa – due coltelli. Ad un certo punto, poi, il ventottenne avrebbe scippato dalle mani dell’ex convivente il telefono cellulare e sarebbe scappato.

E’ stato lanciato l’allarme attraverso la centrale operativa del “112”. I carabinieri hanno immediatamente avviato il rastrellamento della zona circostante. In via Delle Mura, il ventottenne è stato rintracciato. Immediatamente sottoposto a perquisizione personale, i carabinieri non ci hanno messo molto a ritrovare e recuperare il cellulare della donna. L’uomo, iscritto nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di violazione di domicilio, rapina, atti persecutori e minacce, è stato arrestato.