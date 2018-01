Minaccia di gettarsi dal cornicione, afferrato appena in tempo dai poliziotti

Poliziotti eroi. Ad Agrigento come a Canicattì dove, nel giro di pochi giorni, sono state salvate – praticamente in extremis - due persone. Ieri, in una delle strade a valle di via Esseneto, gli agenti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento sono riusciti, con gran coraggio, a tirar via praticamente di peso un uomo che salito sul cornicione di un palazzo minacciava di gettarsi di sotto. Era la stessa persona, un cinquantacinquenne, che qualche giorno prima, sempre i poliziotti della sezione “Volanti”, erano riusciti a ritrovare, dopo averlo cercato per quasi 4 ore, e a salvare nella zona industriale di Agrigento.

Lo stesso è accaduto ieri, quando in una delle strade a valle della via Esseneto è accorsa un’altra pattuglia della sezione “Volanti” i cui agenti sono riusciti, appena in tempo, a tirar via l’uomo da sopra il cornicione del palazzo.

A Canicattì, a mobilitarsi per salvare un giovane romeno sono stati, invece, i poliziotti del commissariato cittadino che è coordinato dal vice questore aggiunto Valerio Saitta. Gli agenti, raccogliendo un “Sos”, sono giunti nell’abitazione designata e non riuscendo ad ottenere alcuna risposta, hanno forzato la porta di ingresso e trovato l’uomo che cercavano. Era disteso, in stato di semi-incoscienza. Anche in questo caso, i poliziotti – mantenendo il sangue freddo – riuscivano a mettere in atto le necessarie manovre di rianimazione e al contempo a chiedere l’intervento dei sanitari. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” ed è fuori pericolo. I poliziotti del commissariato si sono premurati anche d’accertare cosa effettivamente fosse accaduto e quale la causa scatenante: problemi di carattere sentimentale.

I poliziotti sono i tutori dell’ordine pubblico, i difensori della legalità e del bene comune, ma mai come negli ultimi giorni – fra Agrigento e Canicattì – si sono rivelati essere anche gli angeli custodi dei cittadini che, per motivi diversi, sono in gravissime difficoltà e pericolo. Poliziotti eroi, dunque. Agenti che, in tre diverse circostanze, sono riusciti a salvare due uomini.