"Sono pericolosi per la sicurezza pubblica", notificati una raffica di avvisi orali

La polizia di Agrigento, in particolare l’ufficio misure di Prevenzione della divisione polizia Anticrimine, ha applicato dei provvedimenti di competenza del questore a soggetti ritenuti “pericolosi per la sicurezza pubblica”.

Sono venti gli avvisi orali emessi dalla Questura d Agrigento. Nel dettaglio si tratta di: quattro avvisi ad Agrigento, tre Castrofilippo, tre Sciacca, tre a Canicattì, due a Ribera, uno a San Biagio Platani, uno a Palma di Montechiaro, uno a Favara, uno Porto Empedocle, uno a Licata.

Ecco di chi si tratta

Avvisi orali per D.G.G. di 33 anni, abitante a Castrofilippo, con precedenti per: furto, truffa, evasione, minaccia a P.U.; D.G.M., di 31 anni abitante a Castrofilippo, con precedenti per: furto, minaccia, danneggiamento, resistenza a P.U.; D.G.V., di 43anni, abitante a Castrofilippo, con precedenti per: furto aggravato, minaccia, danneggiamento; C.A., di 57anni, abitante a Porto Empedocle, con precedenti per: furto aggravato, ricettazione; A.M., di 49anni, abitante ad Agrigento, con precedenti per: danneggiamento, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi; P.A.,di 50anni abitante ad Agrigento, con precedenti per: detenzione di sostanze stupefacenti; M.D., di 38anni, abitante ad Agrigento, con precedenti per: detenzione di sostanze stupefacenti, rissa, minaccia e resistenza a P.U.; P.A., di 49anni, abitante ad Agrigento, con precedenti per: ingiuria, minaccia aggravata, lesioni personali; S.I.O.,di 19anni, abitante a Ribera, con precedenti per: ricettazione, furto, resistenza a P.U., detenzione di stupefacenti; M.G., di 37anni, abitante a Ribera, con precedenti per: percosse, maltrattamenti in famiglia; J.A.,26 anni, abitante a Sciacca, con precedenti per: rissa, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; V.G.,63anni, abitante a Sciacca, con precedenti per: truffa aggravata, furto aggravato, ricettazione; M.V.A.,19anni, abitante a Sciacca, con precedenti per: furto aggravato, ricettazione, detenzione di stupefacenti; G.M.S., 45anni abitante a Licata, con precedenti per: lesioni, furto aggravato, ricettazione, resistenza a P.U.; C.S.A., di 32anni, abitante a San Biagio Platani, con precedenti per: danneggiamento aggravato, lesioni personali, detenzione sostanze stupefacenti; C.S., di 74anni, abitante a Palma di Montechiaro, con precedenti per: estorsione, rapina, detenzione abusiva di armi; P.A.F., di 28anni abitante a Canicattì, con precedenti per: furto aggravato, rapina, danneggiamento; L.G.C., di 33 anni, abitante a Canicattì, con precedenti per: minaccia, furto aggravato; O.F., di 41anni, abitante a Canicattì, con precedenti per: detenzione stupefacenti, possesso di chiavi alterate, furto aggravato. V.G.M., di 62anni , abitante a Favara, con precedenti per: estorsione, detenzione stupefacenti.