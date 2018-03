"Minacce di morte al sindaco immortalate dal Tg2", condannato commerciante

"Sei morta": per questa frase, pronunciata anche davanti alle telecamere Rai che fu rilanciata da un servizio del Tg2, all'indirizzo dell'allora sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, il commerciante ambulante Salvatore Di Malta è stato condannato a 4 mesi di reclusione per minaccia aggravata. L'imputato, titolare di un chiosco, dovrà anche risarcire con 2.000 euro il sindaco che si era costituito parte civile, insieme allo stesso Comune, con l'assistenza dell'avvocato Daniela Ciancimino.

La sentenza è stata emessa dal giudice Rosanna Croce. Di Malta era stato denunciato, il 13 agosto del 2013, dopo avere fatto irruzione al Comune per protestare contro una serie di provvedimenti amministrativi ritenuti penalizzanti per le loro attività commerciali.

Il giudice, in considerazione del fatto che l'ingiuria nel 2016 è stata depenalizzata e quindi "non è più prevista dalla legge come reato", ha assolto per gli insulti che avrebbe proferito all'indirizzo del sindaco lo stesso Di Malta e altri due titolari di chioschi: Cosimo Vito Costanza e Domenico Cucina.

Assolti, infine, dall'accusa di avere danneggiato alcuni arredi del Comune i commercianti Giantonio Teresa e Gianluca Cucina. Nessun teste, al dibattimento, ha confermato di averli visti all'atto di distruggere le sedie e gli altri oggetti trovati rotti poco dopo.