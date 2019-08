Mina anticarro ritrovata abbandonata sulla spiaggia, paura a Menfi

Una mina anticarro di probabile fabbricazione tedesca e risalente alla Seconda Guerra mondiale è stata ritrovata nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Lido dei Fiori a Menfi.

A scoprirla, sepolta sotto la sabbia, sarebbero stati dei bambini. L'area è stata trasnennata dagli uomini della Capitaneria di Porto di Sciacca. Sul posto si porteranno gli artificieri per farla brillare. In questa stessa zona già un anno fa erano stati ritrovati altri in mare due residui bellici giacché l'area fu trasformata in un ernorme campo minato dall'esercito tedesco per impedire l'avanzata delle forze Alleate.