Migranti sbarcano Porto Empedocle, saranno trasferiti a Grotte: è bufera

Sono stati sistemati in parte in una struttura di Grotte e in un centro d'accoglienza di Ragusa gli 82 migranti che, lasciandosi il molo Favarolo di Lampedusa (Ag) alle spalle, sono giunti con il traghetto di linea a Porto Empedocle (Ag).

A Grotte, dove è scoppiata la protesta, dovrebbero essere andati in 52. "E' un edificio del centro abitato, privo di adeguati spazi esterni, non idoneo all'accoglienza di persone da tenere in isolamento obbligatorio - ha scritto, al presidente del Consiglio Giuseppe Conti e a quello della Regione Nello Musumeci, il sindaco Alfonso Provvidenza - . La paventata 'bomba ad orologeria' non è più destinata ad esplodere, ma è ormai in piena deflagrazione. Gli sbarchi stanno costringendo a soluzioni di primissima accoglienza in luoghi inadatti, in pieno centro abitato e non in grado di consentire il rispetto delle regole come, invece, richiesto ai cittadini. In piena emergenza Covid-19, il nostro piccolo Comune non può farsi carico - ha aggiunto l'amministratore - di un numero così elevato di persone in regime di quarantena, con una cittadinanza già allo stremo sia psicologicamente che economicamente, preoccupata per quello che sta accadendo".