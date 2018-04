Migranti provano a rientrare nella struttura d'accoglienza: scoppia il caos

Pretendevano di rientrare nella struttura d’accoglienza, per richiedenti asilo politico, al Villaggio Mosè, dalla quale si erano autonomamente allontanati circa un paio di settimane prima. Accesso impossibile visto che, mancando all’appello per diversi giorni, avevano perso il diritto di essere accolti in quella struttura. Una coppia di tunisini trentenni, richiedenti appunto asilo politico, ha fatto, dunque, scoppiare il caos fra l’ingresso e l’interno della struttura d’accoglienza situata nel quartiere commerciale della città dei Templi.

Gli operatori, temendo di essere aggrediti o di subire un danneggiamento della struttura, hanno immediatamente richiesto – attraverso la centrale operativa della polizia di Stato – l’intervento delle forze dell’ordine. Sono accorsi i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura che, in una manciata di minuti, sono riusciti a riportare la calma. Gli agenti, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno spiegato – seppur con tutte le difficoltà dovute alla lingua – che in quella struttura d’accoglienza i due: un uomo e una donna non potevano più starci. Garantito l’ordine pubblico, i poliziotti delle “Volanti” hanno dunque accompagnato i due tunisini trentenni in Questura, all’ufficio Immigrazione per la precisione.

Sono stati entrambi controllati ed effettivamente sono risultati essere richiedenti asilo politico. Gli uffici della Questura hanno, dunque, iniziato a cercare una sistemazione per i due migranti. La coppia si era – senza dare più alcuna notizia – spontaneamente allontanata. Per giorni e giorni, dunque, è risultata essere irreperibile e proprio per questo motivo il loro diritto all’accoglienza in quella struttura è decaduto.