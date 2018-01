Migranti protestano e inveiscono contro un operatore della comunità d'accoglienza

Due immigrati protestano e inveiscono contro uno degli operatori della casa d’accoglienza di via Regione Siciliana, nei pressi del quadrivio Spinasanta. Sono dovute intervenire le pattuglie della polizia di Stato - nel tardo pomeriggio di giovedì - per riportare la calma ed evitare che la diatriba degenerasse.

Alla base della protesta, a quanto pare, dei futili motivi. Sono però dovute intervenire, anche in via precauzionale, le pattuglie della polizia di Stato. E non appena sul posto sono arrivati i poliziotti, la diatriba è immediatamente rientrata. Non è la prima volta, né sarà l’ultima, che ad Agrigento, così come nel resto della provincia, si registrano episodi di esasperazione.