Migranti non soccorsi da Malta, la nave "Protector" è a largo di Pozzallo

E' arrivata nella rada di Pozzallo, nel Ragusano, la nave "Protector" di Frontex con a bordo 176 migranti trasbordati la scorsa notte, nelle acque antistanti l'isola di Linosa, dal barcone proveniente dalla Libia.

Il pattugliatore della Guardia di finanza, con a bordo gli altri 266 migranti, si trova, invece, al momento, al limite delle acque territoriali. Le due imbarcazioni attendono disposizioni dal ministero dell'Interno. Intanto a bordo delle due navi arriveranno viveri e medicine oltre ad una equipe di medici.

La drammatica storia

E' pelle e ossa. Pesa 35 chilogrammi, ha 27 anni, e avrebbe trascorso "sette mesi drammatici" in Libia dove sarebbe stata anche violentata. E' una delle donne trasferite a Lampedusa dal barcone con 450 migranti e poi ricoverata all'ospedale "Civico" di Palermo. Non parla, tanta è la stanchezza, ma anche la paura. Appena arrivata in ospedale ha trovato la forza di gridare, indicando la figlia di 4 anni che era con lei: "Non mangia da tre giorni, aiutatela, datele del cibo, subito, vi prego...". Poi si è chiusa in un silenzio. Ed è stata la bambina, dopo avere mangiato latte e biscotti, a prendersi cura di lei.

E' stata lei - la piccina - a scegliere, a Lampedusa, i vestiti per la madre tra quelli messi a disposizioni da associazioni di volontari. Ed è lei a tentare di farla sorridere cantando e ballando. Per la musica ha usato un cellulare messo a tutto volume. Ha cantato e danzato apparentemente felice. La madre l'ha guardata ed è sembrata sorridere anche lei. Ma non ha forze.