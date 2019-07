Migranti soccorsi, Salvini: "Nessun porto se i 140 non verranno ridistribuiti"

"Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140 migranti a bordo". Lo ha detto in tarda mattinata, secondo quanto riporta l'Ansa, il vicepremier Matteo Salvini a Milano parlando dei migranti a bordo di una nave della Guardia costiera, che ha raccolto le persone salvate ieri in mare dal motopeschereccio "Accursio Giarratano" e da un'altra imbarcazione. Fonti del Viminale hanno confermato che il governo ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinché coordini le operazioni di ricollocazione dei migranti attualmente a bordo della nave della Guardia Costiera. In attesa di risposte ufficiali, non è stato indicato alcun porto di sbarco, hanno precisato le fonti.

Sembrava, ieri sera, dopo il trasbordo dalla "carretta del mare", che dovessero far rotta verso Lampedusa. In realtà anche i 50 migranti che erano sul gommone soccorso dal peschereccio di Sciacca "Accursio Giarratano" sono ancora - assieme ad altri extracomunitari - sulla nave "Gregoretti" della Guardia costiera. Nave che è in attesa dell'indicazione di un porto di destinazione dove poter sbarcare i naufraghi.

A bordo della nave "Gregoretti", complessivamente, ci sono 141 migranti: 50, appunto, quelli trasbordati dal gommone segnalato e soccorso dal peschereccio "Accursio Giarratano" e altri 91 che erano su un altro gommone segnalato da un peschereccio tunisino. Adesso, la nave "Gregoretti" è in attesa - da Roma - di un ordine su dove per potere sbarcare i migranti.