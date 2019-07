Nave della Guardia costiera in attesa del porto: a bordo ci sono 141 migranti

Sembrava, ieri sera, dopo il trasbordo dalla "carretta del mare", che dovessero far rotta verso Lampedusa. In realtà anche i 50 migranti che erano sul gommone soccorso dal peschereccio di Sciacca "Accursio Giarratano" sono ancora - assieme ad altri extracomunitari - sulla nave "Gregoretti" della Guardia costiera. Nave che è in attesa dell'indicazione di un porto di destinazione dove poter sbarcare i naufraghi.

A bordo della nave "Gregoretti", complessivamente, ci sono 141 migranti: 50, appunto, quelli trasbordati dal gommone segnalato e soccorso dal peschereccio "Accursio Giarratano" e altri 91 che erano su un altro gommone segnalato da un peschereccio tunisino. Adesso, la nave "Gregoretti" è in attesa - da Roma - di un ordine su dove per potere sbarcare i migranti.