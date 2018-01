Porto Empedocle lancia l'allarme, Ida Carmina: "I migranti? Qui non controlla nessuno"

L’attuale situazione nella quale versa Lampedusa, crea non pochi problemi anche a Porto Empedocle. Dopo la sassaiola che pochi giorni fa, ferì un carabiniere, parte di migranti sono stati allontanati e mandati lontano dall’isola. I circa cinquanta tunisini sono, dunque, sbarcati a Porto Empedocle. A lanciare l’allarme ed a raccontare l’attuale momento di Porto Empedocle, è il sindaco Ida Carmina. Il primo cittadino parla ai microfoni della Rai.

"Chi sbarca qui – dice il sindaco a ‘Kronos’ – spesso viaggia a piedi verso Agrigento, incurante del pericolo. Non c’è nessun controllo, arrivano qui e poi cercano da subito la stazione. Nessuno chiede loro qualcosa, non controlla davvero nessuno”. I migranti sbarcano al porto di Porto Empedocle, per poi incamminarsi lungo la statale in direzione Agrigento.

“Pochi giorni fa – racconta una donna – alcuni di loro hanno dato fastidio a mia figlia”. La situazione non cambia, ma forse si aggrava a Siculiana, dove nel centro accoglienza vivono circa centinaia migranti. “Hanno occupato la nostra villa comunale – dicono alcuni abitanti di Siculiana – si lamentano anche loro, perché dicono che qui non si sta bene”. A parlare è anche il sindaco di Siculiana, Lauricella: “Ho scritto anche al ministro Minniti – dice – ma nessuno ha mai risposto”.