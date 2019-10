In un anno sparito quasi un piccolo paese: in provincia è emergenza emigrazione

Oltre 156mila agrigentini vivono ormai all'estero: oltre 12mila in più di quanti ce ne fossero solo nel 2012.

Sono questi i dati allarmenti della nuova edizione dell report sull'emigrazione italiana realizzato dalla fondazione "Migrantes", l'organo della Conferenza episcopale italiana che si occupa appunto di fenomeni migratori e che, rispetto allo scorso anno ha inoltre registrato una perdita di residenti di quasi 3mila persone.

Se il dato della provincia di Agrigento è il peggiore in Sicilia e certamente uno dei più alti, almeno per incidenza, in Italia, nella "classifica" dei 25 comuni siciliani per numero di iscritti troviamo diverse città agrigentine. Terza è Licata, con 16.840 emigrati (quasi la metà della sua popolazione residente) e poi Palma di Montechiaro, Favara, Aragona, Casteltermini, Ravanusa, Agrigento e Canicattì.

Impressionanti i numeri se guardiamo al solo dato della proporzione tra iscritti all'Aire, il registro dei residenti all'estero: seconda in Sicilia è Sant'Angelo Muxaro con il 197% di iscritti in più rispetto agli abitanti (fuori confine sono 2.544, in patria soli 1291), e poi troviamo, tra gli altri, Santa Elisabetta (141%), Cattolica Eraclea (133%) e Cianciana (128,3%).