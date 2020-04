Migrante positivo al Covid approda a Porto Empedocle, Prefettura: avviata indagine epidemiologica

"Sono stati allertati l'ufficiale sanitario di Porto Empedocle e la direzione sanitaria dell'Asp di Agrigento affinché siano individuate tutte le persone di questa provincia che hanno avuto contatti con il migrante. Queste persone saranno poste in isolamento fiduciario e saranno destinatarie di un servizio medico di sorveglianza attiva. Eventualmente saranno sottoposti a tampone nel caso in cui dovesse esserne riscontrata la necessità". Lo hanno reso noto dalla Prefettura di Agrigento in merito al quindicenne egiziano risultato positivo al Covid-19.

Il ragazzo è giunto a Porto Empedocle, con il traghetto di linea proveniente da Lampedusa, nella serata di mercoledì ed è stato portato - assieme ad altri 49 extracomunitari - all'hotspot di Pozzallo. "Già nei momenti successivi all'arrivo a Porto Empedocle, come è stato reso noto dall'autorità sanitaria, a scopo precauzionale, era stata effettuata - rendono noto dalla Prefettura di Agrigento - la sanificazione dell'ambiente a bordo della nave di linea sulla quale i migranti avevano viaggiato. I poliziotti e il personale sanitario presente allo sbarco - concludono dalla Prefettura di Agrigento - era munito di idonei dispositivi di protezione individuale, tuttavia anche nei loro confronti verranno fatte tutte le procedure ritenute utili per tutelarne la salute ed a intervenire in caso di insorgenza di qualsiasi possibile sintomatologia".

