Espulso lo scorso anno dall'Italia, sbarca ancora: arrestato tunisino

Un 26enne è stato arrestato per reingresso illegale nel territorio dello Stato. L'uomo era già stato espulso una prima volta, ma nonostante questo è riuscito a sbarcare in Italia. A finire in manette è stato il tunisino, Youssef Ben One. Secondo la Squadra Mobile di Messina, l'uomo fa parte del gruppo di 68 migranti tunisini, trasferiti a Messina e provenienti da Porto Empedocle.

Dagli accertamenti è emerso che al 26enne era stato notificato lo scorso luglio un decreto di respingimento tramite accompagnamento alla frontiera, eseguito il 18 luglio 2019. Il migrante, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari nel Cas all'interno dell'ex Caserma Gasparro, in attesa del rito direttissimo.