Migliorare l'efficienza della polizia municipale, 97 mila euro per le indennità

Si chiama "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi della polizia municipale". Fondo che è stato istituito dalla Regione per consentire il miglioramento, l'efficienza e per promuovere la crescita professionale degli addetti. Ad Agrigento, per 72 vigili urbani, è stata disposta la liquidazione - arrivando a 72.299,42 euro - di quelli che non solo altro che una sorta di incentivi.

La Regione Siciliana, per il 2017, non ha erogato alcun trasferimento specifico. Sul bilancio comunale era stata, però, destinata la somma di 97.000 euro "a valere sul trasferimento regionale delle risorse correnti del fondo autonomie anno 2017, per il riconoscimento del salario accessorio ai dipendenti partecipanti al piano".

Le somme sono state stabilite sulla base delle presenze e degli scaglioni di anzianità: si va, di fatto, da un totale singolo di 382 euro ad un massimo, sempre totale, di 1.390 euro.