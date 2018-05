"Ricomincio da tre", Torpedine presenta il suo libro: "Il Volo? Presto anche un film"

“Scortato” da Piero Barone, Michele Torpedine è arrivato in città. Il manager delle grandi artisti ha presentato ad Agrigento il suo libro. Si chiama “Ricomincio da tre” ed è ispirato anche alla amicizia tra Torpedine ed tre talenti de Il Volo. Il manager che segue fin dai primi passi i tre tenori, oggi parla e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa.

“Qualcuno di queste parti ha detto di aver scoperto Il Volo. Chi è stato? Un presentatore”. Niente nomi per Torpedine, che poi sceglie di parlare del suo libro: “Non è un romanzo è solo un raccontare e chiarire tutto ciò che mi è successo negli ultimi anni – ha detto Torpedine ad AgrigentoNotizie. Il Volo? Questi ragazzi mi hanno dato una boccata d’ossigeno. In tutti questi anni ho anche sentito delle bugie sul mio conto. Rapporti con gli artisti? Molte cose sono state dette in maniera diversa”. Il manager ha parlato anche di un nuovo progetto. “E’ in arrivo, anche se sembra strano, il decennale de Il Volo. Sarà tutto un anno dedicato a loro, ci sarà anche un film ispirato alla loro storia