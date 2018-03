Sanità, Michele Catanzaro: "Solidale con i precari dell'Asp"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Esprimo la mia solidarietà ai numerosi lavoratori precari in forza all'Asp di Agrigento che, insieme alla Cgil Fp, hanno proclamato lo stato di agitazione per il mancato avvio, da parte del management dell'ASP, di un tavolo di concertazione per discutere della loro stabilizzazione in un periodo in cui si sta lavorando alla pianificazione della pianta organica". Così il deputato regionale PD, Michele Catanzaro.

"Ho immediatamente portato la questione in Parlamento con un'interrogazione indirizzata al Presidente Musumeci e all'assessore regionale alla Sanità, Razza" aggiunge Catanzaro, il quale invita il governo ad interessarsi della vertenza "per rispettare i diritti dei suddetti lavoratori, fondamentali per il funzionamento delle strutture sanitarie, nonché il diritto dei cittadini a beneficiare di una sanità pubblica efficiente ed efficace". "Vigilerò - conclude il parlamentare saccense - affinché il governo interceda con i vertici dell'Asp di Agrigento e sarò al fianco dei precari e della Cgil per ottenere la meritata stabilizzazione".