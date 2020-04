Lenzuola bianche per dire addio a Lorena: oggi la salma torna a casa

Oggi Lorena torna a casa. Favara - la sua casa - proverà a vestirsi di bianco. "Bianco come il suo animo puro, bianco come il colore di quel camice che sognava di indossare per tutta la vita" - ha scritto il sindaco di Favara: Anna Alba - . Lorena Quaranta, 27 anni, martedì scorso, è stata strangolata dal suo fidanzato nella loro abitazione di Furci Siculo. Antonio De Pace, studente in Odontotecnica e infermiere di Vibo Valentia, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri dicendo cose era accaduto nella villetta di via delle Mimose. L'uomo è in carcere. Il gip di Messina Eugenio Fiorentino ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, non convalidando il fermo in quanto non è stato ritenuto che vi fosse un pericolo di fuga.

L'idea è stata lanciata dal giornalista favarese Peppe Piscopo. "Ho raggiunto telefonicamente Peppe Piscopo, sposando appieno l'invito rivolto a tutti i nostri concittadini di condividere un messaggio di vicinanza alla famiglia Quaranta, attraverso un lenzuolo bianco steso sui balconi - ha aggiunto il sindaco Anna Alba - . Favara ti saluta: ciao dottorè".

