Soldi dalla Regione, arriva l'ok per la messa in sicurezza di contrada Orti

La Regione siciliana, ha finanziato i lavori per il consolidamento e rinaturalizzazione delle pendici dell'abitato di contrada Orti e della villa comunale, nel cuore del centro storico di Palma di Montechiaro. Il finanziamento dei lavori ammonta ad un milione e 800mila euro.

Il sindaco, Stefano Castellino, ha ricevuto la notizia proprio alla vigilia della festa più importante dell'anno. Un progetto a cui assieme all'assessore all'Urbanistica, Salvatore Castronovo, ha lavorato per circa due anni.

"L'iter era stato avviato già nel luglio del 2017 - dice Castellino - e il finanziamento di adesso lo si deve all'ottimo operato dell'Ufficio tecnico comunale. Un altro risultato importante per la nostra città e per la messa in sicurezza del territorio di Palma di Montechiaro. L'intervento si inserisce nel perimetro di un contesto territoriale soggetto a vincolo geomorfologico ed idrogeologico pianificato nel Piano per l’assetto Idrogeologico della Regione Sicilia".

Nello specifico, gli interventi hanno l’obiettivo di ridurre il rischio geomorfologico ed idrogeologico presente nell'area e si tramuteranno nella realizzazione di una serie di opere di contenimento e rafforzamento superficiale della parete da praticare con la posa in aderenza di pannelli di rete e funi chiodate coadiuvato dall'esecuzione di opportuni sistemi di drenaggio e idoneo smaltimento delle acque ruscellanti a monte. In aggiunta sono previste delle opere di mitigazione degli impatti e rinaturalizzazione dell’area tramite realizzazione di barriere al piede e messa a dimora di vegetazione".

"I lavori faranno tirare un bel sospiro di sollievo ai cittadini residenti nella zona - conclude il primo cittadino - e di questo devo ringraziare, in particolare, il presidente della Regione Nello Musumeci nonché l'assessore regionale Toto Cordaro, ma va ringraziata l'intera giunta e il personale della Regione per la loro attenzione alle problematiche ed alle istanze provenienti dal nostro territorio".