Messa di Natale negata a scuola, i docenti al fianco della dirigente Gangarossa

I docenti dell'istituto "Agrigento Centro" si stringono intorno al dirigente scolastico Anna Gangarossa, oggetto in questi giorni di durissimi attacchi (e qualche strumentalizzazione) per aver deciso di non far svolgere il precetto natalizio.

Stamani, come riporta una nota inviata dalla stessa Gangarossa, "entrando a scuola per il suo regolare servizio, la preside è stata accolta inaspettatamente da tutti i docenti dell’istituto, per stringerla in un forte abbraccio e sostenerla dopo la gogna mediatica politicizzata che l’ha investita ingiustamente negli ultimi giorni, senza conoscere i forti valori cattolici e la seria professionalità che la contraddistinguono, dicono i docenti".

Questi, attraverso una lettera sottoscritta dal collegio dei docenti ed dal consiglio di istituto, "nell’esprimere vicinanza al proprio dirigente scolastico, intendono condannare con fermezza gli attacchi ingiusti e ingenerosi verso la dirigente che si spende con energia e passione e che non rendono giustizia nei confronti di una Scuola che da sempre opera nel rispetto di tutti”.