Trentotto catene per la messa in sicurezza della cattedrale, Pontillo: "Intervento importante"

Giornata importante per Agrigento, quest'oggi sono stati consegnati i lavori per la manutenzione straordinaria della cattedrale San Gerlando. Ci vorranno in tutto 315 giorni, per avere la "cattedra" del cardinale, Don Franco. Alla giornata, anche il sindaco della città, Firetto. Una firma ha sancito quella che è una svolta dopo anni di silenzio. A "presentare" i lavori il progettista Teostista Panzeca.

Delle catene bloccheranno la cattedrale, in tutto saranno 38. "Così posso sempre monitorate tutto - ha detto il progettista - è una vecchia tecnica, non abbiamo voluto mettere dei sensori. In verità poteva essere anche usata un'altra modalità, ma non ci sono i soldi necessari, magari tra qualche tempo troveremo un altro parroco battagliero come don Pontillo".

All'incontro anche padre Pontillo: "E' un intervento che ci consentirà di lavorare serenamente sul colle. Era importante mettere in sicurezza la zona, per restituire la cattedra al nostro cardinale, è un obiettivo importante". Il costo delle opere è di circa un milione e 600 mila euro di intervento del Comune di Agrigento e dell'Arcidiocesi.