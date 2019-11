Vendita di merce "tarocca", in provincia un mercato che non conosce crisi

Vendita di merci contraffatte, ad Agrigento il "tarocco" va a ruba. Il dato statistico per il Sud Italia l'ha tracciato Confcommercio, secondo cui il 32,9% dei consumatori acquista abitualmente, e consapevolmente merce di questo tipo.

“Questi dati - spiega il segretario di Confcommercio Francesco Picarella - credo possano essere sovrapponibili a quelli agrigentini sia per la diffusione del fenomeno che per l’incidenza che per la tipologia di brand contraffatti e la merce venduta: borse, scarpe e abbigliamento. Del resto è difficile che non sia così, dato che la filiera produttiva è la medesima. Questo mercato - continua - danneggia i commercianti ed è organizzato dalla criminalità organizzata. Ricordo - conclude - a chi compra merce contraffatta che questo costituisce un reato”.