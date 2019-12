Fiere disertate dai commercianti: il 50% non si presenta dopo che fa richiesta

Fiere disertate dai commercianti ma graditissime per gli ambulanti abusivi. I numeri, risalenti allo scorso anno, sono stati letti nei giorni scorsi in Consiglio comunale rispondendo ad una interrogazione della consigliera Marcella Carlisi.

Parlando della fiera di San Calogero 2018, ad esempio, a fronte di 122 commercianti che hanno presentato richiesta di uno stallo e sono stati autorizzati, alla fine a ritirare il bollettino necessario per pagare l’occupazione stessa sono stati in 55, con un totale però di oltre 70 bancarelle effettivamente installate e quindi 16 abusivi rilevati. Guardando invece alla Fiera del Mandorlo in Fiore sempre del 2018 (i dati 2019 non sono stati esposti) i richiedenti erano stati 111, e solo 37 effettivamente hanno chiesto di installarsi, con però 64 utenti che hanno fisicamente montato le bancarelle e quindi 27 abusivi in totale.

Due cose emergono quindi: una scarsissima partecipazione effettiva alle fiere da parte dei commercianti e una forte presenza di abusivi, che sono a volte quasi il 40% del totale dei presenti. Il Comune da tempo dice di stare cercando soluzoni che però, ancora, non sembrano essere comparse all'orizzonte, limitandosi ad oggi a svolgere periodiche attività di controllo sulla presenza di commercianti abusivi.