Mercato del venerdì, stretta sull'abusivismo commerciale

Mercato del venerdì, mentre si mettono a regime le attività di raccolta-smaltimento dei rifiuti prodotti dai commercianti, si inizia a ragionare anche di un'attività di controllo-repressione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche che qui, ogni settimana, sembra aver preso piede in modo incontrollato.

Per questo l'assessore alla Polizia municipale Massimo Muglia e il comandante Gaetano Di Giovanni pare stiano predisponendo un controllo a tappeto da realizzare già la prossima settimana cui far seguire una più ampia valutazione sullo stato delle cose de mercato, che oggi presenta numerose criticità mai risolte. Tra queste è il caso di elencare l'assenza di spazi per il corretto deflusso delle persone in caso di emergenza, la difficoltà dei mezzi di soccorso a percorrere la via La Malfa eccetera. Ma non solo: andando indietro con la memoria di qualche anno ritornano le dichiarazioni di amministrazioni comunali che annunciavano la volontà di riportare ordine al mercato creando, ad esempio, un regolamento specifico per questo e altre iniziative di vendita di questo tipo, che oggi sono inserite in un più generale regolamento sul commercio.

Parole, ad oggi, che non sono state seguite da fatti.