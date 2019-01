Primo giorno di "pugno duro" al mercato, i controlli sono serviti

"L'esperimento è riuscito al 95 per cento". L'assessore all'Ecologia Nello Hamel è soddisfatto del risultato raggiunto con il primo giorno di controlli operati al mercato del venerdì per spingere i commercianti a differenziare i rifiuti prodotti e a non abbandonare per strada, come era avvenuto finora, quanto scartato.

Si è partiti, come noto, dalla sezione alimentare del mercato, che è la principale produttrice di umido. Ai "bancarellari" è stato fornito un volantino che indicava le prescrizioni da seguire e, soprattutto, le possibili sanzioni.

"Abbiamo trovato la massima collaborazione da parte loro - ha continuato Hamel - e in effetti, a fine giornata, i risultati sono stati ottimi. Adesso bisognerà consolidare questo fatto positivo e iniziare a lavorare sull'altra porzione del mercato, che è anche la più vasta, ovvero quella dove si vendono le altre categorie merceologiche e che producono soprattutto plastica e cartone. Anche loro - conclude - dovranno capire che è necessario cambiare l'attuale modo di agire perché il costo per il Comune sta diventando insostenibile".

