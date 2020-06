Riparte il mercato del giovedì: ecco tutte le regole da rispettare

Mercatino del giovedì a Porto Empedocle, si ricomincia. Da domani, 4 giugno, potranno tornare infatti le bancarelle del mercato settimanale, grazie ad una specifica ordinanza da parte del sindaco Ida Carmina e alla stipula di una specifica convenzione con la Five Confcommercio.

In particolare, tra gli obblighi previsti per i commercianti, quello di garantire una distanza di almeno un metro e mezzo tra i banchi attraverso la riduzione di un metro di ogni banchetto e di parcheggiare i furgoni in modo che possano creare uno barramento per impedire accesso al mercato da strade laterali non transennate. Sarà inoltre prevista la possibilità di una gestione scaglionata degli accessi in base agli spazi a disposizione, differenziando i percorsi di entrata e uscita.

Tra le bancarelle sarà obbligatoria la presenza di sistemi per disinfettare le mani, così come l'uso dei guanti usa e getta da parte dei commercianti e di mascherine sia per clienti che per negozianti. All'ingresso del mercato, inoltre, bisognerà collocare dei cartelli che indichino i comportamenti adeguati per contenere la diffusione del Covid.

Il Comune si occuperà di sanificare l'area del mercato, vigilare sugli assembramenti, garantire un servizio di controllo per la fruizione del mercato.