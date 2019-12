Mercatini di Natale, nuovo flop: solo due richieste a fronte di ventisei posti

L'idea, almeno a livello teorico, era quella di un'iniziativa commerciale su grande scala: da 16 a 25 postazioni da distribuire in tutta l'area di piazza Vittorio Emanuele, ospitando preferibilmente artigiani e commercianti di prodotti specifici per questo periodo dell'anno. Questo sarebbe dovuto essere il "Mercatino di Natale" promosso dal Comune di Agrigento.

Peccato che l'idea non abbia convinto i commercianti, i quali hanno sostanzialmente disertato il bando: solo in due, infatti, si sono fatti avanti e le loro offerte saranno adesso giudicate da un'apposita commissione.

Non è comunque la prima volta che questo accade: era già successo in passato che, rispetto ai numeri programmati, si registrasse sostanzialmente una diserzione di massa, segno che l'idea non è ritenuta vantaggiosa o che, più banalmente, vi sono contestualmente altri mercarini in giro per l'Isola che sono economicamente più appetibili.

Mercatini di Natale, l'idea piace ma non troppo: solo due richies