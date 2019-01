Green Mercato Amico Sicilia, il neo ispettore Trafficante: "Grazie per la fiducia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Mercato di produttori agricoli "Green Mercato Amico Sicilia": il sindacalista Stefano Trafficante nominato dal Presidente Gaspare Ciaccio "Ispettore" che si occuperà del controllo all'interno del mercato.

Ringrazio il Presidente Gaspare Ciaccio per la fiducia accordatami, dichiara Trafficante, garantisco il mio costante impegno per la tutela dei produttori e consumatori rispettando le regole necessarie per garantire il prodotto di qualità.