Menzione alla Valle dei Templi, Firetto: "Un altro prestigioso riconoscimento"

Sulla menzione speciale del Coniglio d'Europa al progetto "Agri Gentium" il sindaco della città dei templi, Lillo Firetto, dichiara: "Ad Agrigento va un altro prestigioso riconoscimento. Nulla accade per caso ed è frutto di un nuovo vissuto della città e di un percorso che guarda al 2020 come a una fase di radicale cambiamento in cui Agrigento possa esprimere appieno la volontà di divenire modello di sviluppo sostenibile. Al progetto “Agri Gentium: Iandscape regeneration” già vincitore del Premio Nazionale del Paesaggio va una menzione speciale del Consiglio d'Europa: viene riconosciuta la bellezza di un paesaggio unico al mondo che si completa grazie alle sensibilità espresse da un programma di rigenerazione, esempio d'eccellenza per l'Europa".