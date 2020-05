Vacanze made in Italy, il mensile Marie Claire sceglie la Scala dei Turchi

“Che estate sarà?”. A porsi questa domanda scegliendo uno scenario mozzafiato è stato, tra gli altri, anche il rinomato mensile "MarieClaire".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La bellezza nel mondo opzionata è quella della Scala dei Turchi. Il rinomato giornale di moda ha scelto lo stile unico della marna bianca di Realmonte. “Abbiamo cercato di raccogliere le emozioni, pensando al Made in Italy”. Il mensile francese che fa sede anche in Italia ha dunque portato a spasso per il mondo la bellezza della Scala dei Turchi. Un riconoscimento importante per lo splendido "gioiello bianco" dell'Agrigentino. ur

Gallery