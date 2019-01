In coma dopo un incidente stradale, la fidanzata sui social: "Aiutatemi a salvarlo"

Un amore giovane ma grande, è quello di Ylenia Alfano fidanzata di Pasquale Bonfante. Il menfitano che lo scorso 28 marzo è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale, sulla Palermo-Sciacca. Le condizioni del ragazzo sono apparse critiche fin da subito. Ricoverato prima in un ospedale palermitano, poi il trasferimento in Emilia Romagna. A Pasquale, però, servono cure specifiche e all’avanguardia. Al menfitano servirebbe l’estero. Per questo la tenacia della fidanzata ha trovato spazio nei cuori della gente. Una raccolta fondi supportata da una lettera che mette nero su bianco le difficoltà di Pasquale e la voglia della donna di non fermarsi.

"Vogliamo dare il meglio a Pasquale per far si che ritorni a sorridere e a riprendersi la propria vita grazie al vostro aiuto.

Chi lo conosce sa bene che è un ragazzo pieno di vita, che come ogni ragazzo di diciannove anni ha i propri sogni nel cassetto che non vogliamo rimangano inconclusi e soprattutto con un cuore grande e pronto ad aiutare il prossimo. Adesso vogliamo farlo tutti noi insieme a tutti voi perché lui merita il meglio. Questo sarà possibile soprattutto grazie a tutti voi". Dice la fidanzata Ylenia. "Lui ha bisogno di un centro neurochirurgico e riabilitativo più moderno con macchinari all'avanguardia e cure specifiche che si trova in Europa perché sfortunatamente in Italia non siamo ancora attrezzati".

La ragazza che non ha mai lasciato il suo Pasquale, ricostruisce l'accaduto: "Ho creato questa pagina a scopo benefico per trovare l'aiuto necessario da parte di tutti voi per poter aiutare Pasquale diciannovenne di Menfi vittima di un grave incidente stradale accaduto lo scorso 28 marzo 2018. Pasquale stava frequentando il quinto anno dell'istituto commerciale di Menfi dove ormai mancavano pochi mesi all'esame di stato, quindi in occasione del centesimo giorno di scuola era stata organizzata una grigliata di classe. Al termine della stessa nel tornare verso casa a causa dell'asfalto viscido Pasquale ha perso il controllo della propria auto impattando frontalmente con un camion. Le condizioni - dice Ylenia - sono apparse fin da subito molto gravi e successivamente è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Palermo. Giunto in ospedale è stato ricoverato d'urgenza in rianimazione dove in condizioni di coma ha subito diversi e delicati interventi neurochirurgici e a seguire nei tre mesi e mezzo successivi di degenza siamo rimasti nella speranza di un miglioramento che non è mai arrivato. In seguito è stato trasferito in un centro riabilitativo in provincia di Parma dove si trova attualmente. A distanza di nove mesi dall'incidente Pasquale si trova in uno stato di minima coscienza". La ragazza ha aperto una raccolta fondi, soldi utili per salvare il suo amato Pasquale.