"Tampona l'auto con una donna incinta e scappa": identificato e denunciato

Omissione di soccorso. E' per questa ipotesi di reato che un menfitano è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Sciacca, dalla polizia. L'uomo - nel centro storico di Menfi - avrebbe tamponato l'autovettura che aveva davanti e poi, senza fermarsi a prestare soccorso, si sarebbe immediatamente allontanato. Su quella macchina tamponata c'era però una donna incinta, una donna che è finita - in via precauzionale - all'ospedale di Sciacca dove è rimasta sotto costante osservazione per l'intera notte.

I poliziotti del commissariato di Sciacca, ricevuta la comunicazione, hanno avviato indagini e accertamenti. Non è stato complicatissimo, a quanto pare, riuscire a risalire all'autovettura che ha tamponato e che è poi scappata. Il conducente, un uomo di Menfi, è stato denunciato.