La terra torna a tremare: l'Ingv rileva scossa di magnitudo 2.4 a Menfi

Nuova scossa di terremoto, poco prima delle 21, a Menfi. La scossa è stata - secondo la rilevazione di Invg - pari a 2.4 e l'epicentro è stato rilevato a 5 chilometri da Menfi: dovrebbe essere lo stesso identico punto rispetto a dove, lunedì sera, alle 23,30 circa, si sono registrate altre tre scosse ad una magnitudine tra 2 e 2,5. Questa sera, come allora, non si registrano - per fortuna - danni a persone o cose.

Appare evidente, però, che lo sciame sismico sta continuando.