Ottantaseienne scomparso da 6 giorni, elicottero in volo per le ricerche

Si è levato in volo anche un elicottero per cercare Giuseppe Gulli, l'ottantaseienne di Menfi di cui non si hanno più notizie dallo scorso 18 aprile. E sono in azione anche le unità territoriali della Croce Rossa di Menfi, Sciacca e Agrigento per setacciare i boschi e le campagne assieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla protezione civile ed al corpo forestale.

L’auto dell’anziano, una Opel Astra, è stata ritrovata in contrada Vuturo, nel territorio di Montevago, chiusa a chiave e non in condizioni di ripartire. E nelle ultime telefonate fatte alla moglie, proprio in quella notte tra il 17 e il 18 aprile, Gulli avrebbe parlato proprio dell’auto che si era fermata e del fatto che, in ogni caso, stava rientrando a casa. Due le telefonate dell’uomo, in piena notte, all’1,30 e alle 3, e nella seconda per comunicare che di era fermato per riposarsi.