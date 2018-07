Erosione costiera e consolidamento, la Regione dice "sì" al finanziamento

La Regione ha dichiarato ammissibile a finanziamento il progetto per la “Difesa dall'erosione costiera nel tratto litorale compreso tra le località Cipollazzo e Torrenova” di 1.393.849,80 euro e il progetto per i lavori di “Consolidamento del versante meridionale Gurra di Mare - Porto Palo” di 1.700.000 euro.

“È per Menfi una notizia attesa e importantissima – dice il sindaco Marilena Mauceri - . Esprimiamo grande compiacimento per l'ammissibilità al finanziamento di due progetti redatti dal nostro ufficio tecnico che contribuiscono alla riqualificazione della fascia costiera e costituiscono un efficace punto di partenza per il rilancio del territorio, specie in materia di salvaguardia ambientale e sviluppo turistico”.

A pochi giorni dall'insediamento, il sindaco e la Giunta hanno subito effettuato una ricognizione delle istanze presentate presso i vari assessorati regionali, attivando percorsi di dialogo con i vari dirigenti generali al fine di spingere l'acceleratore sulle progettualità relative allo sviluppo del territorio: “La difesa dall'erosione costiera è una delle nostre priorità – conclude Mauceri - il prossimo passo sarà l’invio dei progetti esecutivi agli uffici regionali: la mia Amministrazione farà di tutto per far sì che passino tutti da ammissibili a finanziati".