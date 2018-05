Pistola in pugno rapina una agenzia di assicurazione, criminale solitario in fuga

Rapina a mano armata, nella serata di lunedì, in una agenzia di assicurazione. Un malvivente – con il volto coperto da un casco integrale e con in mano una pistola – è entrato in azione, forse poco prima dell’orario di chiusura dell’attività lavorativa, ed ha minacciato chi, in quel momento, era presente nell’agenzia. In una manciata di minuti, il delinquente è riuscito ad impossessarsi di quanto c’era in cassa. Ha arraffato i soldi – poche centinaia di euro, forse 300 – ed è fuggito a gambe levate. Non è escluso che, all’esterno dell’agenzia di assicurazione in via Santi Bivona a Menfi, vi fosse un complice, magari in sella ad una motocicletta. Così come non è escluso che il rapinatore potesse anche essere un delinquente solitario.

Scattato l’allarme, in via Santi Bivona, si sono precipitate le pattuglie della stazione dei carabinieri di Menfi. I militari dell’Arma hanno ricostruito sommariamente l’accaduto e subito hanno iniziato la perlustrazione del centro cittadino e delle aree periferiche. Si cercava, appare scontato, una motocicletta o comunque un mezzo a due ruote. I posti di controllo e le verifiche effettuate dai militari dell’Arma non hanno però portato a nulla: nessun indizio, neanche il più piccolo, sarebbe saltato fuori.

Superata la fase di perlustrazione di tutta la cittadina, i carabinieri hanno raccolto la ricostruzione precisa del fatto delinquenziale, la denuncia, per rapina a mano armata, contro ignoti e hanno avviato le indagini.