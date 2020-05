"In Municipio con la scacciacani", giudizio immediato per impiegato

Giudizio immediato - con udienza fissata per il 26 giugno prossimo - per Filippo Giarraputo, 53 anni, dipendente comunale di Menfi che venne arrestato, in Municipio, lo scorso 31 dicembre per porto di arma clandestina. A chiedere il giudizio immediato è stata la Procura di Sciacca. A concederlo il gip Alberto Davico.

A Giarrapunto, che è difeso dall'avvocato Calogero Lanzarone, vengono contestate le ipotesi di reato: porto di arma modificata, detenzione di una cartuccia calibro 12 e di un coltello con lama di 9 centimetri. E' stato il sostituto procuratore Christian Del Turco a coordinare le indagini e ad avanzare la richiesta di giudizio immediato accolta dal giudice. L'indagato, al momento, si trova agli arresti domiciliari.