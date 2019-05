Blitz "Opuntia", parola alla difesa: "Gli Alesi non sono mafiosi"

"I fratelli Alesi vanno assolti per non aver commesso il fatto". Prosegue il processo per l'operazione "Opuntia". A parlare, come ha riportato il Giornale di Sicilia di oggi, è stat ala difesa di Giuseppe e Cosimo Alesi, di 48 e 53 anni, di Menfi. Il pm della Dda di Palermo, Alessia Sinatra, aveva chiesto otto anni per Giuseppe e sei anni per Cosimo con il riconoscimento delle attenuanti generiche. L'avvocato difensore, invece, ha evidenziato che "anche il collaboratore Vito Bucceri dice che i fratelli Alesi non fanno parte della famiglia mafiosa di Menfi" e poi che "mancano i reati fine, nessun fatto di danneggiamento, di estorsione che può essere riconducibile agli Alesi".

Prossima udienza del processo "Opuntia" il 7 maggio.