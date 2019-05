Mare pulito, Menfi conquista la ventiduesima "Bandiera blu" consecutiva

Per il mare pulito, ha ottenuto la ventiduesima bandiera blu consecutiva. Il riconoscimento della fondazione europea per la salvaguardia dell'ambiente è stato tributato oggi alla città di Menfi. A Roma si è recato il sindaco di Menfi Marilena Mauceri. Il riconoscimento internazionale al mare e alle spiagge viene assegnato ogni anno (dal 1987) in 49 paesi con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'Onu.

La Bandiera Blu è un eco-label assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.