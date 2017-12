"Truffò clienti per quasi 2 milioni di euro", nuovo sequestro per il notaio

Nuovo sequestro di conti correnti per il notaio di Menfi, Filippo Palermo, accusato di avere messo a segno una truffa ai danni di alcuni clienti per un importo che sfiora i 2 milioni di euro.

E' stato disposto dai giudici del tribunale del riesame di Agrigento, presieduto da Francesco Provenzano, ai quali si era rivolto il pm della Procura di Sciacca, Michele Marrone, sollecitando di mettere i sigilli ad altri rapporti bancari che il gip aveva ritenuto contenere somme di denaro lecite e non riconducibili alla presunta truffa.

Respinto, invece, il ricorso degli avvocati della difesa Giovanni Vaccaro e Nino Caleca che chiedevano il dissequestro di tutto. L'udienza si è celebrata ieri mattina e i giudici hanno depositato oggi l'ordinanza.

Palermo è accusato di avere realizzato una truffa di poco meno di due milioni di euro ai danni di oltre 2 mila clienti attraverso un particolare sistema di compilazione delle parcelle.

Quello che all’apparenza sembrava un normale documento fiscale - secondo l'accusa - nascondeva, in realtà, un vero e proprio artifizio che permetteva, al professionista, di trattenere per sé la parte della somma versata dal cliente ma in realtà non dovuta

"In particolare, il professionista - hanno ricostruito gli inquirenti - a seguito delle prestazioni rese ai clienti, come la stipula di atti quali compravendite immobiliari, successioni, donazioni e tanto altro, emetteva la fattura indicando due voci ben distinte: la prima inerente l’onorario professionale (sempre di basso importo) soggetta a tassazione, la seconda (esclusa dalla base imponibile) relativa agli importi trattenuti a nome e per conto del cliente ricomprendenti le imposte da versare all’Erario, tasse notarili ed eventuali ulteriori costi sostenuti".