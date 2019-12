La maxi inchiesta antimafia "Opuntia", condannati due affiliati

Quindici anni di reclusione per Tommaso Gulotta e 13 anni per Matteo Mistretta. Il collegio di giudici, presieduto da Alberto Davico, del tribunale di Sciacca ha condannato i due menfitani rispettivamente di 53 e 33 anni. Entrambi erano stati accusati di associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta "Opuntia". I due sono stati gli unici a scegliere il rito ordinario, davanti al tribunale di Sciacca, mentre gli altri imputati sono stati giudicati, in abbreviato, dal gup del tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia.

Il pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Alessia Sinatra, aveva chiesto - durante la requisitoria - una condanna a 16 anni di reclusione. La difesa - rappresentata dagli avvocati Carmelo Carrara e Antonino Augello per Mistretta e Giovanni Rizzuti e Accursio Gagliano per Gulotta - aveva invece chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il giudice Alberto Davico ha trasmesso alla Procura gli atti per quattro testi, ritenuti responsabili di falsa testimonianza.