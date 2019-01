"Pensa, credi, sogna, osa": ecco il nuovo messaggio del Giovaninfesta

"Pensa, credi, sogna, osa", sarà questo il messaggio cardine del prossimo Giovaninfesta, che si svolgerà il primo maggio 2019 a Menfi. Uno slogan che diventa ritornello anche dell’inno ufficiale della manifestazione, giunta ormai alla 35ma edizione. Il brano, scritto da Pietro Mangiaracina e Giuseppe Corsale, si intitola “Ho sognato un angelo”, con un testo positivo e un arrangiamento dinamico e ritmato, suggerisce di non perdere mai la speranza di credere nel proprio futuro. L'inno parla di un giovane che in sogno incontra il suo angelo custode, colui che lo consiglia, lo aiuta ad affrontare piccoli e grandi problemi dell'esistenza, un angelo che lo assiste e gli apre gli occhi sulla strada da seguire.

Pronto anche il logo della nuova edizione, concepito da Antonella Giovinco e realizzato da Mario Butera, un tramonto stilizzato contenente però diversi singoli messaggi: la nuvoletta, tipica dei fumetti, usata per esprimere un pensiero, per l’appunto, o un sogno, luogo privilegiato in cui le aspirazioni dell’uomo e il progetto di Dio si incontrano, riprendendo l’invito di Papa Francesco a “sognare in grande” e la croce che riprende il logo dell’Arcidiocesi di Agrigento, che rinnova il credo, che stende le braccia fra il cielo e il mare in segno di perenne alleanza e ricorda il Tau francescano, ultima lettera dell'alfabeto ebraico e - come l’omega greca - rappresenta Dio nella sua perfezione.