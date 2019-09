"Minorenne fatta prostituire dalla madre", il perito conferma l'attendibilità della giovane

Presunti abusi a carico di una quattordicenne tra Menfi e Gibellina, il perito nominato dal giudice, durante l'incidente probatorio, conferma l'attendibilità della giovane.

La notizia è riportata sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. In particolare il tecnico era chiamato a verificare lo stato di maturità della giovane, e avrebbe accertato che il suo racconto è credibile, sebbene la sua testimonianza non sia perfetta. Nella vicenda, insieme ad alcuni uomini, è coinvolta la madre della giovane, indagata per induzione alla prostituzione minorile. La giovanissima è stata allontanata da casa già nel dicembre del 2017, quando vennero avviate le indagini.