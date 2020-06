"Minore fatta prostituire dalla madre", la difesa chiede tre assoluzioni

"Ragazzina fatta prostituire dalla madre", la difesa degli imputati chiede la loro assoluzione. Come racconta il Giornale di Sicilia di oggi, nel contesto del processo in svolgimento a Sciacca per tre dei cinque soggetti coinvolti nella vicenda - cioè solo quelli che hanno scelto la via dell'abbreviato - gli avvocati difensori hanno chiesto l'assoluzione ritenendoli tutti estranei dall'accusa di aver compiuto, o favorito, la prostituzione di una minore di 14 anni tra Menfi e Gibellina.

Per quella vicenda furono arrestati in sei, tra cui la madre. Alla sbarra, all'abbreviato, sono finiti, oltre la donna, i menfitani Calogero Friscia, 25 anni, e Vito Campo, 69.