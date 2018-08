Banda di ladri "visita" l'abitazione di una impiegata: portati via tutti i gioielli

Hanno portato via monili in oro per alcune migliaia di euro. E' in un'abitazione estiva di Porto Palo di Menfi che i malviventi sono riusciti, negli scorsi giorni, ad intrufolarsi e a razziare. Si tratta di una residenza che, al momento, è vissuta da una impiegata che abita al Nord e che a Menfi era, semplicemente, venuta in vacanza.

I "topi d'appartamento" sono riusciti ad intrufolarsi dopo una effrazione alla finestra. Dopo aver rovistato fra armadi e cassetti, hanno portato via ciò che di più prezioso hanno trovato: tutti i gioielli.

I carabinieri hanno già fatto un sopralluogo e constatato il furto con scasso. Sono state avviate le indagini per cercare di dare una identità ai balordi.