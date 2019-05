Banda di ladri "visita" una scuola: arraffato anche un pc portatile

Ancora un furto in una scuola. E' accaduto all'istituto tecnico commerciale "Don Michele Arena" di Menfi. Ad intrufolarsi, dopo aver rotto una finestra, è stata una banda di ladri. I malviventi hanno messo a soqquadro alcune aule e si sono portati via un computer portatile e diverso vario materiale scolastico. E' successo tutto nelle ore notturne.

Dopo la scoperta, fatta dagli operatori scolastici, sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari dell'Arma hanno già avviato le indagini per cercare di dare un'identità ai balordi che hanno razziato la scuola, provocando danni anche agli alunni visto che è stato portato via materiale scolastico e un pc portatile. Non è certo il primo furto che si registra a Menfi ai danni di istituti scolastici.