"Smontano e rubano 20 mila euro di infissi da un ostello", un arresto e una denuncia

Erano riusciti a smontare una ventina di infissi in alluminio dall’Ostello della gioventù. Sarebbe stato un colpo grosso – da oltre 20 mila euro - . Il furgone posteggiato nei pressi dell’Ostello della gioventù, che è di proprietà del Comune, ha però insospettito un residente della zona. Un uomo che, nel dubbio, ha composto il 112 ed ha segnalato quell’inusuale presenza. Si sono portati in contrada Gurra sia la pattuglia dei carabinieri di Menfi, che era impegnata in un servizio di controllo del territorio, che quella del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca. In flagranza di reato, sono stati pizzicati in due. Entrambi di Palermo.

Uno è stato arrestato. L’altro, un diciassettenne, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura dei minorenni. Entrambi dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato.

Gli infissi – una ventina appunto – sono stati subito recuperati e restituiti al legittimo proprietario: il Comune di Menfi. Agli arresti domiciliari – su disposizione del sostituto procuratore di turno di Sciacca – è finito Gaetano Calvaruso, di 26 anni. Il minorenne è stato invece deferito, in stato di libertà.