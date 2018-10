Lascia il gommone al porto e poi non lo ritrova, denunciato il furto

Aveva lasciato ancorato, a Porto Palo, il proprio gommone. Al momento di riprenderlo non lo ha però più trovato. Per un cinquantottenne nessun’altra possibilità se non quella di chiamare i carabinieri e chiedere aiuto. L’uomo, derubato, ha formalizzato una denuncia contro ignoti. I militari dell’Arma della stazione hanno subito avviato le indagini per cercare di fare chiarezza e individuare chi è riuscito, senza essere visto, a portare via il gommone. Non è escluso – ma non ci sono certezze investigative al riguardo – che i carabinieri abbiano già acquisito dei filmati dalle telecamere di video sorveglianza presenti in tutta la zona.