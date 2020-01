"Ruba furgone e alla vista dei carabinieri prova a scappare": arrestato

Avrebbe rubato un furgone e, alla vista dei carabinieri, avrebbe tentato la fuga a piedi. Ha 19 anni V. A., residente a Santa Margherita Belice, che è stato arrestato dai militari dell'Arma. L'arresto è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Renato Zichittella, che ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La stessa richiesta era stata avanzata dalla Procura della Repubblica. I fatti sono avvenuti in una zona del centro di Menfi nei pressi della via Michelangelo.

Il giovane è difeso dall’avvocato Giuseppe Buscemi del foro di Sciacca. V. A., a quanto pare, era in compagnia di un giovane di Castelvetrano che è risultato estraneo alla vicenda.